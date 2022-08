Bombeiros da Praia garantem que fim da greve depende da publicação da deliberação que regulariza progressões

Os bombeiros da Praia mantêm-se em greve enquanto a Câmara Municipal não publicar em Boletim Oficial a deliberação que regulariza o pagamento das progressões, anunciada por Francisco Carvalho, edil da capital, esta manhã, à Rádio de Cabo Verde.

Garantia deixada à Rádio Morabeza pelo presidente do SIACSA, Gilberto Lima.

“A deliberação tem que ser pública e ainda por cima temos que ter a cópia desse documento, que é para também informarmos os bombeiros em greve. Hoje é dia dos bombeiros, é o dia do Corpo da Paz, suspender a greve numa situação dessas não é crível, portanto, vamos aguardar que chegue a deliberação para vermos o que lá está plasmado para, em consciência, dizer 'ok', vamos suspender a greve", afirma.

Gilberto Lima reconhece que ao longo dos 26 dias de greve existiram "prejuízos", mas acredita na determinação dos grevistas.

“Vamos continuar com essa luta até que as pessoas entendam que não é um favor que estão a prestar aos bombeiros, mas sim um direito que deve ser sanado para que no futuro isso não possa acontecer”, avança.

A greve por tempo indeterminado dos Bombeiros Municipais da Praia iniciou-se a 1 de Agosto, reivindicando a efectivação de progressões congeladas desde 2014. A paralisação foi marcada por tempo indeterminado.

A Câmara Municipal da Praia havia solicitado ao Governo que decretasse uma requisição civil, para terminar a greve. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, respondeu, explicando que o Governo não poderia avançar com a medida, uma vez que os serviços mínimos têm sido cumpridos.