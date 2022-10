Bombeiros Municipais de São Vicente ponderam greve em Dezembro

​Os bombeiros Municipais de São Vicente não descartam a possibilidade de realizar uma greve para fazer valer o caderno reivindicativo. A garantia é dada pelo responsável local do SIACSA, sindicato que representa a classe.

As reivindicações prendem-se sobretudo com a resolução das promoções em atraso e aumento do número de efectivos. Heidy Ganeto, em declarações à Rádio Morabeza, afirma que o sindicato estabelece até meados de Dezembro para que existam “acções concretas” para resolução da situação dos bombeiros.

“Vamos enviar as notas para a Câmara Municipal. Se até meados de Dezembro não tivermos uma resposta, vamos avançar com uma greve ".

As folgas semanais e melhores equipamentos de protecção individual são outras exigências. O sindicalista recorda que a corporação de bombeiros de São Vicente funciona com 11 efectivos, quando o Estatuto dos Bombeiros fixa em 25 o total de efectivos nas cidades do Mindelo, Praia e ilha do Sal.

Contactado pela Rádio Morabeza, o vereador que responde pelo pelouro da Protecção Civil diz que ainda não recebeu qualquer comunicação sobre a manifestação e que a questão foi tratada directamente com o presidente da Câmara Municipal. Anilton Andrade reconhece, contudo, aquilo que classifica de “situação laboral lamentável" dos bombeiros na ilha.

“Eu nunca fui comunicado sobre o protesto, nenhuma nota chegou ao vereador, estão todas com o presidente. Claro que lamentamos a situação dos bombeiros, quem visita o quartel ou conversa com os bombeiros vê que é lamentável a situação laboral em que se encontram. O presidente não deixa avançar nenhuma medida do vereador que tutela a pasta”, justifica.

Recorde-se que um grupo de Bombeiros Municipais e trabalhadores de saneamento da Câmara Municipal, saíram às ruas nesta quinta-feira para pedir melhores condições laborais.