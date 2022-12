​Bombeiros Municipais de São Vicente desconvocam greve

Os Bombeiros Municipais de São Vicente cancelaram a greve de cinco dias, que deveria começar hoje. A classe e a Câmara Municipal chegaram a acordo nos principais pontos do caderno reivindicativo. Informação confirmada à Rádio Morabeza pelo SIACSA, sindicato que representa os soldados da paz.

“O presidente [Augusto Neves] analisou as reivindicações apresentadas e acabou por aceitar as propostas dos bombeiros. O primeiro ponto tem que ver com as folgas. Os bombeiros trabalham sem folgas e ficou acordado que a partir de Janeiro de 2023 os profissionais começam a receber as folgas. Sobre as promoções e a contracção de mais efectivos, a câmara aceitou resolver essas questões durante o próximo ano”, explica o representante local do sindicato, Edy Ganeto.

A paralisação foi desconvocada depois de o edil mindelense ter aceitado sentar-se à mesa das negociações, na sequência da manifestação dos profissionais, realizada esta terça-feira.

Quanto aos trabalhadores do saneamento, que também tinham uma manifestação agendada para terça-feira, mas que acabou por não acontecer, o Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços garante que já há abertura da autarquia para negociar.

“Não tivemos adesão do pessoal do saneamento à manifestação [desta terça-feira], porque há uma cultura do medo instalada e acabaram por recuar. O número de pessoas que aderiram à manifestação era insuficiente, pelo que acabamos por não avançar. Mas há abertura da câmara para, na primeira quinzena de Janeiro, sentarmos à mesa para discutir a situação dos trabalhadores da área do saneamento”, afirma.

O pessoal do saneamento da Câmara Municipal de São Vicente reivindica, entre outras questões, melhores equipamentos de trabalho e o envio atempado dos descontos ao INPS.