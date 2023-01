Farinha vai ficar mais barata

Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, anunciou esta terça-feira que os preços da farinha vão descer entre 10 e 14%. Maior descida de preço abrange a indústria panificadora para “evitar uma escalada do preço do pão”, apontou Gilberto Silva.

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, anunciou esta terça-feira a descida do preço da farinha de trigo.

O anúncio foi feito depois de uma visita às instalações da MOAVE, em São Vicente e Gilberto Silva revelou que o executivo chegou a acordo com a empresa para que o preço da farinha passe dos actuais 4.600 escudos para 4.100 escudos [-10,9%].

“Fruto dessa articulação e desta cooperação com a MOAVE, nós conseguimos fazer baixar o preço do saco da farinha de trigo de 4.600 para 4.100 escudos e com um desconto para a indústria panificadora com o saco de 50 quilogramas a sair por 3.936 escudos [-14,6%]. Achamos que chegamos a um preço abordável, tendo em conta a conjuntura internacional”, apontou o governante.

Segundo Gilberto Silva este acordo veio finalizar “todo um processo de negociação e articulação institucional entre alguns departamentos do governo, designadamente o Ministério da Agricultura, que coordena a política da segurança alimentar nutricional em Cabo Verde, o Ministério do Comércio, o Ministério das Finanças e também com a boa colaboração da MOAVE”.

A farinha, disse ainda o ministro, “é enriquecida em ferro e em ácido fólico, portanto este também é um trabalho que decorre das exigências da nossa legislação para produzirmos uma farinha que seja mais adequada para o consumo aqui em Cabo Verde tendo em conta as exigências nutricionais das pessoas”.

Quanto ao novo preço, Gilberto Silva defende que é “um preço abordável tendo em conta a conjuntura internacional. Nós estamos a verificar uma escalada de preços a nível mundial em que todos os países estão a sofrer com isto. É evidente que verificamos também uma tendência a nível internacional para alguma baixa, mas isto ainda não se verifica na prática como nós gostaríamos que acontecesse no nosso país”.

O ministro da Agricultura garantiu também que o governo “vai manter-se atento à situação. Vamos continuar a analisar, como sempre dissemos, e vamos por intervir lá onde sempre for necessário para que possamos assegurar que o sistema alimentar no seu todo seja resiliente e possamos fazer face ao que este choque internacional representa para as famílias”.

O acordo anunciado “representa evidentemente uma vantagem para as famílias porque deve fazer baixar o preço do pão de carcaça que é um produto de base para as famílias”. No entanto, realçou, a descida do preço do pão “não depende da MOAVE, nem do governo”, porque “no nosso país nós não regulamos o preço do pão, regulamos é o peso da carcaça e com isto nós entendemos que haverá condições para se para que não haja, de facto, uma escalada do preço do pão”, concluiu o governante.

*com Fretson Rocha

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1104 de 25 de Janeiro de 2023.