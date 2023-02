Estudantes cabo-verdianos na Rússia continuam com problema de transferência da bolsa

O Presidente da República afirmou hoje que tem acompanhado com muita atenção a situação dos estudantes cabo-verdianos na Rússia, que ainda enfrentam problemas das transferências das bolsas. José Maria Neves defende que é preciso continuar a fazer tudo para resolver o mais rapidamente essa questão e garantir que tenham acesso mais fácil à documentação e um apoio mais permanente da parte do consulado.

José Maria Neves fez esta afirmação através de um vídeo publicado na sua página oficial do Facebook.

“O problema das transferências de recursos financeiros, bolsas, ainda não foi resolvido apesar das diligências do governo. Têm dificuldades de acesso à documentação e fazem face também ao aumento do custo de vida com o aumento da inflação. Temos de continuar a fazer tudo para resolver o mais rapidamente possível a questão das bolsas, garantir que tenham acesso mais fácil à documentação e tenham um apoio mais permanente da parte do consulado”, disse.

O apoio permanente do consulado tem em vista que se consiga dar um acolhimento a esses estudantes e mitigar os graves problemas que os afectam, segundo defendeu.

De referir que em Julho de 2022, foi noticiado que dezenas de estudantes cabo-verdianos na Rússia estavam em dificuldades devido aos sucessivos atrasos em receber bolsas de estudo devido às sanções internacionais, tendo o Governo criado uma comissão interministerial para tentar encontrar alternativas.

Na sequência, a embaixada da Rússia garantiu, através de um comunicado, que estava cumprindo o pagamento de bolsas de estudo através de transferências mensais para as contas bancárias dos estudantes cabo-verdianos e que apresentou as suas sugestões quanto a eventual mecanismo oficial de envio de apoio tradicionalmente atribuído aos mesmos.