Prisão preventiva para homem suspeito de matar companheira em Fonte Lima

​O homem de 40 anos acusado de matar a companheira em Fonte Lima, no interior de Santiago, na Terça-feira, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva, indicou o Tribunal da Comarca de Santa Catarina.

De acordo com as autoridades policiais, após a detenção o indivíduo, que supostamente teria empurrado a vítima de um terraço, foi submetido ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coacção.

A vítima, uma mulher de 36 anos, deixou dois filhos menores.

De recordar que na sequência deste caso, a Câmara Municipal de Santa Catarina promoveu este sábado, em Assomada, uma marcha silenciosa de pesar e indignação contra violência baseada no género. Além da sociedade civil e várias instituições, o protesto contou com as presenças da presidente da autarquia, Jassira Monteiro, da primeira-dama, Débora Carvalho, e da presidente do ICIEG, Marisa Carvalho.