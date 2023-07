A conselheira especial para África do Secretário Geral das Nações Unidas solicitou o apoio do Presidente da República para uma nova narrativa da problemática do financiamento para o desenvolvimento africano.

Cristina Duarte fez este pedido durante uma visita efectuada esta manhã ao Chefe de Estado Cabo Verde.

“A África é um continente que já provou ter capacidade para gerar recursos domésticos, económicos e financeiros. Não tem capacidade para os mobilizar, para os reter. Isto tem a ver com a fragilidade dos sistemas que não existem de uma maneira geral, a nível de todos os países africanos. Eu penso que aqui o desafio é nós usarmos a mobilização de recursos domésticos como motor da mobilização dos recursos financeiros de que a África necessita para implementar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim como a nossa Agenda 2063”, explica.

Cristina Duarte manifestou a disponibilidade do seu departamento em Nova York e da sua equipa para apoiar José Maria Neves como "champion" da preservação do património natural e cultural de África

“Não só como Presidente da República de Cabo Verde, mas como um líder africano, particularmente no papel que ele neste momento desempenha e que lhe foi dado pela União Africana. Como sabem, o Presidente da República de Cabo Verde foi selecionado para ser o Champion em termos de património cultural e natural do continente africano. É uma posição extremamente interessante, de extrema responsabilidade e eu, sendo uma cabo-verdiana a desempenhar as funções que desempenho em Nova York, tenho a obrigação de me disponibilizar pessoalmente, como é evidente, disponibilizar o sistema e a minha equipa”, avança.

A conselheira especial para África do Secretário-geral das Nações Unidas também disse ter discutido com o Presidente da República os desafios energéticos em África e a sua relação com as mudanças climáticas, bem como a necessidade de África resolver de maneira definitiva o seu grande défice estrutural e energético.