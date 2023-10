Polícia Nacional vai apresentar quatro indivíduos ao tribunal indiciados por crimes

​A Polícia Nacional, em São Vicente, vai apresentar quatro indivíduos ao tribunal dos quais um detido por posse de estupefacientes, dois por roubo na pessoa e outro detido na posse de uma réplica de arma de fogo.

Este é o resultado de uma megaoperação policial de três horas, realizada a partir das 22:00 de sexta-feira até 01:00 de sábado, na ilha de São Vicente, enquadrada na Operação Verão em Segurança que iniciou em a 15 Julho e terminou na madrugada de sábado, avançou o chefe da Esquadra do Mindelo Elvis Leite.

Segundo a mesma fonte, nesta operação foram envolvidos 70 efectivos dos vários ramos do Comando Regional de São Vicente. Abordaram 228 pessoas na via pública, dos quais 163 foram submetidas a revistas. Destas resultaram-se em quatro detenções que serão apresentadas no Ministério Público no prazo máximo de 48 horas.

“De destacar que detivemos um indivíduo por posse de produtos que se presume serem estupefacientes nomeadamente cocaína e na posse de um valor monetário de 1600 escudos. Também a detenção de dois indivíduos por roubo a pessoa na via pública na localidade da Ribeirinha, por volta das 24:30, e os artigos apreendidos na posse dos meliantes foram entregues ao respectivo dono e ainda detenção de um indivíduo na posse de uma réplica de arma de fogo, e apreensão de alguns artigos que suspeitamos ser de proveniência ilícita nomeadamente alguns telemóveis”, informou.

No âmbito da fiscalização rodoviária, tiveram um total de 219 veículos fiscalizados, dos quais 189 veículos automóveis, sendo 20 de aluguer e 169 particulares.

“Tivemos 16 motociclos fiscalizados e 11 ciclomotores. Houve a apreensão de 14 automóveis, por vários motivos, entre os quais falta de seguro automóvel, falta de inspecção e também alguns veículos que não apresentavam a documentação. Tivemos três ciclomotores apreendidos e um motociclo”, enumerou Elvis Leite.

Conforme o chefe de Esquadra do Mindelo foram ainda realizados seis testes de alcoolemia, sendo que dois tiveram resultados positivos e quatro negativos. Dos resultados positivos, um culminou na detenção de um indivíduo por condução sob efeito de álcool e outro numa coima aplicada a outro que conduzia sob efeito do álcool.

Ainda no quadro desta operação, fiscalizaram 15 estabelecimentos comerciais, dos quais três foram encerrados por incumprimento do horário e dois foram notificados para a regularização da situação.

Segundo Elvis Leite, esta operação, realizada entre a noite de sexta-feira e o início deste sábado, deu por finda a Operação Verão em Segurança que foi “bastante satisfatória” porque constaram a “redução dos crimes”. No entanto garantiu que “a Polícia Nacional vai realizar sempre operações para dar cobro a situações criminais em toda a extensão da cidade do Mindelo”.