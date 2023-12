PM enaltece espírito de superação dos cabo-verdianos

Na tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro enfatizou a união como a força motriz do povo cabo-verdiano e destacou que, apesar dos desafios, a resiliência e a determinação conduzem Cabo Verde para um futuro promissor, marcado por conquistas, desenvolvimento sustentável e esperança renovada.

Ulisses Correia e Silva destacou a importância da união, solidariedade e resiliência do povo e salientou a determinação de toda a nação para superar os desafios diante da seca, dos efeitos da pandemia da Covid-19 e da inflação.

“No período natalício, as famílias reforçam os laços de proximidade. Proximidade dá sentido à nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. Somos um povo de mulheres e homens solidários, que dão as mãos e que apoiam uns aos outros. Para nós, a vida só faz sentido quando é partilhada, quando todos estão a remar juntos, mesmo nas tempestades. Este sentimento de união é o que sempre nos manteve fortes e resilientes, sobretudo nestes tempos tão difíceis e desafiadores”.

Num contexto desafiador, o chefe do governo ressaltou que a prioridade é proteger o povo e a nação, recuperando a economia, reduzindo o desemprego e a pobreza. Ulisses Correia e Silva destacou ainda que a nível internacional, a credibilidade do país está fortalecida, graças à democracia, gestão económica, inclusão social e acção climática que destacam Cabo Verde como um exemplo.

“Reconhecidos pela boa governança, enfrentamos secas com investimentos em dessalinização e energias renováveis para impulsionar a agricultura. Determinados a erradicar a pobreza extrema, investimos na reabilitação e construção de habitações, além de melhorias em água, saneamento e eletricidade. Combate ao desemprego com foco no crescimento económico, qualificação profissional e empreendedorismo jovem”.

Na sua mensagem, o chefe do governo adiantou que Cabo Verde está a trabalhar com ambição de desenvolvimento sustentável, focando na melhoria das condições de vida das pessoas. Essa abordagem materializa-se na redução da pobreza, na criação de emprego e no acesso à educação, saúde e protecção social.

“A economia continuará a crescer e a criar empregos. Com o OE 2024, as empresas pagarão menos impostos sobre os rendimentos. Para o próximo ano, o nosso programa de redução da pobreza foi reforçado, os transportes marítimos e aéreos inter-ilhas serão melhorados, continuaremos a investir na requalificação urbana e ambiental e no desencravamento de localidades”, realçou.

“A paz laboral no país é importante”

O primeiro-ministro adiantou ainda que no próximo ano o salário mínimo nacional voltará a ser aumentado, será aprovado o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações e a consequente adequação dos quadros privativos.

“O compromisso assumido com os profissionais de saúde será cumprido, estamos empenhados em conseguir uma solução de convergência com os sindicatos em relação à carreira e remuneração dos professores. A paz laboral no país é importante. Exige um elevado sentido de responsabilidade de todos”, afirmou.

Na sua mensagem, Ulisses Correia e Silva destacou a confiança dos parceiros de Cabo Verde, ressaltando a mobilização de financiamentos para o desenvolvimento sustentável, uma vez que os investidores externos continuam a acreditar no país. O primeiro-ministro destacou ainda o papel crucial dos cabo-verdianos na construção do desenvolvimento nacional, enaltecendo o espírito de superação, perseverança e empreendedorismo. O apelo, acrescentou, é para a união na superação dos desafios do desenvolvimento.

“Estamos a mobilizar importantes financiamentos para o desenvolvimento sustentável. A participação na Global Gateway da UE e no MCA dos EUA são exemplos elucidativos. Vários parceiros reforçam compromissos com o desenvolvimento de Cabo Verde. Investidores externos continuam a acreditar e a investir em Cabo Verde”.

Cabo Verde, afirmou, tem buscado estratégias para enfrentar desafios, como investimentos em dessalinização para combater a seca, programas de redução da pobreza e iniciativas para impulsionar o crescimento económico. A diáspora cabo-verdiana, apontou, também desempenha um papel crucial, contribuindo para a economia do país por meio de remessas e desempenhando um papel na promoção da cultura cabo-verdiana globalmente.

Na perspectiva do chefe do governo, o país está perante um cenário promissor, e reitera que a determinação do povo cabo-verdiano ecoa como um motor impulsionador para o futuro. A resposta resiliente diante das crises, a busca por soluções inovadoras e a firmeza na construção de um desenvolvimento sustentável, lembrou, continuam a forjar o caminho à frente.

Neste período natalício, o Primeiro-ministro enalteceu o espírito de superação, de perseverança e empreendedor do povo cabo-verdiano nas ilhas e na diáspora conjugação fundamental para a construção de de um futuro mais próspero.

“O combate pelo desenvolvimento é duro, mas juntos vamos vencer”, concluiu.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1152 de 27 de Dezembro de 2023.