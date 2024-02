​SIPROFIS congratula- se com a reclassificação de 23 professores

O SIPROFIS expressou, hoje, satisfação com a lista adenda de reclassificação de 23 professores referentes aos anos 2020, 2021 e 2023, bem como a transição na carreira dos professores de refª 1-A a 3-C para 5-C, conforme divulgado no Boletim Oficial, II Série, nº 32, em 21 de Fevereiro de 2024. O sindicato parabenizou o Ministério da Educação pela colaboração nessas conquistas.

Num comunicado divulgado, o Sindicato dos Professores da Ilha de Santiago (SIPROFIS) anunciou avanços significativos nas negociações com o Ministério da Educação.

O comunicado também ressalta a proposta de promoção automática para professores que ultrapassaram o tempo estabelecido pelo estatuto do pessoal docente de 2015, sendo promovidos a cada 4 anos. O Ministério da Educação garantiu promoções na carreira, dependendo do tempo de serviço, com os professores com mais de 15 anos de serviço a poderem receber até três promoções.

“Além disso, os professores que obtiveram novas formações ou graus de licenciatura, mestrado ou doutoramento, serão imediatamente reenquadrados na categoria correspondente. Os professores que se aposentaram sem promoção na carreira até Julho de 2024, terão direito a uma promoção, caso não a tenham ao longo da sua carreira”.

O SIPROFIS apelou ainda ao Ministério da Educação para resolver imediatamente a situação salarial dos 250 novos professores, bem como a questão da cobertura do INPS. O sindicato reiterou seu compromisso em defender os interesses e direitos dos professores cabo-verdianos em todos os níveis de ensino.

“Alertamos os professores para manterem a confiança no SIPROFIS, assegurando que tudo faremos para que os compromissos estabelecidos sejam cumpridos, de modo que todos os professores sintam mudanças consideráveis e motivação profissional”, ressaltou o comunicado.

No entanto, o comunicado destaca que o único ponto ainda não resolvido nas negociações é o salário base dos professores licenciados. Actualmente, o salário base de início de carreira é de 78.678$00, enquanto o SIPROFIS propõe um aumento para 107.471$00, considerando o professor como quadro especial. Apesar desse impasse, o Ministério da Educação apresentou uma contraproposta inicial de 89.000$00, a ser pago de forma faseada. Ambas as partes se comprometeram a continuar as negociações em busca de uma solução justa e satisfatória.