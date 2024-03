PJ detém suspeitos de tráfico de drogas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, através de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Domingos, três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas na localidade de Chaopana, no Município de São Domingos, ilha de Santiago. Numa outra operação, em São Vicente, foram detidas outras duas pessoas pela suspeita do mesmo crime.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção procedeu-se através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), na última sexta-feira, 8 de Março. A operação está enquadrada no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno.

Segundo informações avançadas pela PJ, a cocaína apreendida na operação contém um elevado grau de pureza (HCL), suficientes para 740 doses individuais, sem adicionamento de produtos de corte.

Na operação foram apreendidas também duas balanças de precisão, saquetas e materiais utilizados no acondicionamento de estupefacientes, entre outros elementos com relevância probatória.

De acordo com o comunicado da PJ, os detidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial, tendo aplicado ao indivíduo de sexo masculino a medida de coação mais gravosa que é a prisão preventiva e as do sexo feminino, foram aplicadas a apresentação periódica semanalmente ao Tribunal daquela comarca e a proibição de saída do território nacional.

PJ informa ainda que no mesmo dia, 8 de Março, na ilha de São Vicente foram detidos dois indivíduos suspeitos também de tráfico de drogas. O Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – DICM, avança que a detenção sucedeu-se através da Brigada De Investigação De Tráfico Estupefaciente (BITE).

As informações avançadas revelam que os detidos são dois indivíduos, uma mulher de 38 anos e um homem de 41 anos de idade, e que a detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de um Mandado de Busca, Revista e Apreensão, na localidade de Cruz João Évora.

Durante a busca, a PJ revela que foram apreendidas pedras de cocaína, alguns tacos de cannabis, uma certa quantia de cannabis embebido em aguardente, alguma quantia em dinheiro e entre outros objectos relacionados com o crime de tráfico de drogas.

Os dois detidos são naturais da ilha de São Vicente, sendo um residente em Cruz João Évora e outro na localidade de Ribeirinha.

Após serem presentes ao tribunal em tempo legal, foi aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva para os dois suspeitos.