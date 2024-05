PJ detém dois suspeitos em operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante, dois homens suspeitos de tráfico de droga em São Vicente. A droga apreendida, que testou positivo para haxixe, estava escondida no interior de um táxi.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção aconteceu na última segunda-feira, 20 de Maio, através da Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), no âmbito de uma operação na localidade de Ribeira Bote. Os suspeitos são ambos naturais da ilha de São Vicente, um residente na localidade de Ribeira de Craquinha e o outro em Calhau.

A operação fez parte das diligências contínuas da BITE no combate ao tráfico de droga, especialmente direccionada à zona de Ribeira Bote, reconhecida como uma das principais áreas de venda e consumo de estupefacientes na cidade do Mindelo.

De acordo com a PJ, durante a operação, os agentes surpreenderam os suspeitos na posse de dois quilogramas de uma substância que, após teste, reagiu positivamente para haxixe.

A droga estava escondida no interior de um táxi, que foi imediatamente apreendido pela polícia, juntamente com dois telemóveis e uma quantia em dinheiro encontrada com os detidos.

Os dois homens, de 29 e 44 anos, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, na última terça-feira, 21 de Maio, para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicado medidas de coação distintas.

O comunicado informa que um dos detidos recebeu prisão preventiva, enquanto o outro foi submetido à apresentação periódica às autoridades e à interdição de saída do país até o desfecho do processo.