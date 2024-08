Porto Novo: Estado disponibilizou 61 hectares para agricultura desde 2016

Novo perímetro agrícola será implementado em breve

O Estado disponibilizou, desde 2016, mais de 60 hectares de terrenos para agricultura no município do Porto Novo, em Santo Antão, informou sexta-feira o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente no concelho, Joel Barros.

Os 61 hectares de terrenos foram distribuídos a 276 famílias, que passaram a dedicar-se à agricultura, adiantou este responsável, que anunciou, para breve, a implementação de um novo perímetro agrícola no interior do Porto Novo, abarcando 110 hectares de terrenos.

Joel Barros, que falava na abertura da Feira na Rua, explicou que este novo projecto, que vai ser implementado no quadro do programa de mobilização de água para a agricultura, financiado pela cooperação húngara, enquadra-se na estratégia do Governo em promover uma agricultura semi-industrial no município do Porto Novo.

O delegado encorajou os agricultores e criadores de gado do Porto Novo a tirarem proveito desses programas de apoio à agricultura e pecuária que estão a ser implementados em Cabo Verde, destacando os programas de subvenção para a aquisição de sistemas de rega gota a gota e de estufas, bem como apoio à actividade pecuária.