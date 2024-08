Casa de Meio em Porto Novo terá eco-espaço para realização de experiências agrícolas sustentáveis

​A Casa de Meio, no município do Porto Novo, vai dispor de um eco-espaço para a demonstração de experiências agrícolas, o qual já está em construção no âmbito do projecto sobre sistemas agroflorestais em Santo Antão.

A iniciativa é da Associação para a Defesa do Património de Mértola, Portugal, que informou que o eco-espaço vai permitir aos agricultores realizar experiências agrícolas e colocar na prática aquilo que têm vindo a aprender no domínio da agroecologia e da promoção de uma agricultura sustentável. No âmbito do projecto sobre sistemas agroflorestais em Santo Antão, financiado pelo GEF SGP Cabo Verde (The Small Grants Programme), foram criados campos experimentais nos planaltos Norte e Leste e ainda em Casa de Meio, que têm ajudado os agricultores a conhecerem técnicas de cultivo sustentáveis. A Associação para a Defesa do Património de Mértola tem estado a capacitar os agricultores no município do Porto Novo sobre combate a pragas e doenças na agricultura. Conforme a organização não-governamental portuguesa, o objectivo é munir os agricultores com técnicas simples de combate e prevenção de pragas e doenças.

