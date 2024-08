Porto Novo recebe encontro sobre ensino técnico-profissional e educação de adultos

​O município do Porto Novo recebe, de 26 a 28 de Agosto, um encontro sobre o ensino técnico-profissional e educação de adultos para o balanço do ano lectivo 2023 -2024 e perspectivar o próximo ano lectivo.

O anúncio foi feito este sábado, 24, através de uma nota de imprensa, pela Direcção Nacional da Educação, que informou que o encontro vai contar com a presença dos dirigentes das quatro escolas técnicas do País e dos delegados do Ministério da Educação (ME).

Além do balanço do ano lectivo 2023-2024 e apresentar as perspectivas para o ano lectivo 2024-2025, pretende-se ainda com o encontro, refere a nota da Direcção Nacional da Educação, apresentar as orientações gerais para o ano lectivo 2024-2025 no que diz respeito à via técnica, à educação básica de jovens e adultos e à formação profissional.

Vão ser ainda apresentadas as orientações a nível dos cursos de educação, técnico-profissional para jovens e adultos, no âmbito do programa de superação educativa.

Igualmente vão participar no encontro os directores da escola básica e secundária Olavo Moniz (Sal) e da escola secundária Teixeira de Sousa (Fogo) no âmbito da preparação para a implementação do programa de superação educativa, técnico-profissional para jovens e adultos.