São Filipe com casa de casa de acolhimento de vítimas de VBG

​A cidade de São Filipe conta com uma casa de acolhimento das vítimas da violência baseada no género (VBG) com capacidade para acolher oito vítimas para um período máximo de seis meses.

A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Igualdade e Equidade do Género (ICIEG), Marisa Carvalho, indicou que a casa de acolhimento das vítimas de VBG é o resultado de um protocolo celebrado sexta-feira, 20, entre a Câmara de São Filipe, ICIEG e Asde. O espaço foi batizado como casa de acolhimento Mamma Pina. A abertura da casa de acolhimento, que é diferente da casa de abrigo das vítimas, segundo Marisa Carvalho, é um projecto da organização não-governamental (ONG) espanhola Fundación Religiosos para la Salud (FRS), que vai trabalhar esta temática. “O combate à violência baseada no género e os desafios são nacionais, mas cada município tem particularidades distintas, e no Fogo a normalização de alguns comportamentos, principalmente a normalização da violência e a resistência à denúncia, tem permitido que algumas práticas tóxicas e pouco saudáveis continuem presentes na sociedade”, disse Marisa Carvalho. Na mesma ocasião, a vereadora da Câmara de São Filipe responsável pela área social , Vanilda Correia, destacou que a questão da violência de género é um compromisso de todos . A vereadora destacou o trabalho da câmara, dos vários parceiros e do próprio governo na criação das condições para a consciencialização das pessoas e debelar o problema que não passa só pela formação. “Acredito muito na consciencialização dos meninos e das meninas, uma fase precoce, no sentido de prevenir e erradicar este fenómeno”, disse.

