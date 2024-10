Presidente do ICCA reforça compromisso de erradicar a violência contra crianças e adolescentes

​A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) destaca o compromisso de acelerar as metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente a 16.2, que visa erradicar qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes.

Zaida Freitas fez estas declarações à imprensa, esta sexta-feira, no último dia do Encontro Nacional do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), que aconteceu em Santo Antão.

“Assumimos aqui, vivamente, este compromisso entre nós, que, obviamente, só será executado e alcançado se tivermos, portanto, os nossos parceiros também alinhados”, afirmou.

Segundo a responsável, durante os três dias, os participantes vivenciaram intensas trocas de experiências e análises profundas sobre a actuação do ICCA.

“Foi um momento único para reflectir sobre os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas. Neste último dia, as recomendações foram apresentadas como um compromisso coletivo para o futuro da instituição”, refere.

Zaida Freitas sublinha a importância do investimento no fortalecimento do ICCA, e aponta para a necessidade de recursos humanos cada vez mais capacitados.

"É fundamental em praticamente todas as estruturas do ICCA o reforço financeiro, para que possamos ter meios para implementar as nossas acções. Precisamos construir um sistema de protecção robusto e integral, onde todos os parceiros estejam connosco nesta caminhada, que constitui um grande desafio", afirma.

Durante o encontro, também foram empossadas as novas delegadas do ICCA em Santo Antão e São Vicente, Lorena dos Reis e Diva Gomes.O evento reuniu técnicos da instituição para discutir e reflectir sobre políticas e estratégias para fortalecer a protecção das crianças e adolescentes em Cabo Verde.