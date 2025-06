ICCA alerta para os perigos da internet na véspera do Dia Internacional da Criança

A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), Zaida Freitas, alertou hoje sobre os riscos crescentes do uso da internet, apelando à responsabilidade dos adultos e à criação de estratégias eficazes para proteger os mais jovens.

Estas declarações foram feitas à imprensa, no âmbito de uma marcha realizada na cidade da Praia, sob o lema "Proteja a Criança e o Adolescente Contra os Perigos da Internet", onde a presidente frisou a importância da educação digital e alertou para as ameaças do cyberbullying e do acesso a conteúdos nocivos online. A dirigente, embora reconheça a importância do acesso digital para a inclusão, não deixou de destacar os perigos que a rede mundial de computadores representa para as crianças e adolescentes. "A internet é um direito humano, mas também traz consigo perigos significativos. O uso excessivo das telas já é cientificamente comprovado como nocivo para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças", afirmou. Segundo a mesma fonte, a dependência das tecnologias pode resultar em isolamento social e dificuldades emocionais. Para além disso, há o risco de contacto com conteúdos nefastos, como pornografia e cyberbullying, fenómenos que exigem uma atenção redobrada dos pais e educadores. Freitas alertou ainda para o crescente fenómeno do cyberbullying, que, embora não seja ainda uma grande preocupação em Cabo Verde, já começa a manifestar-se de forma preocupante, e chamou atenção para redes criminosas, como as de pedofilia. “Este é um momento de reflexão, para pensarmos em estratégias eficazes de protecção das nossas crianças e adolescentes. As famílias têm um papel crucial neste processo, sendo essenciais na formação de um uso responsável da internet, mas para isso é necessário que os adultos sejam modelo", acrescentou. Em relação às expectativas da presidente sobre a marcha, Zaida Freitas disse que esperava mais adesão de adultos, tornando assim a sociedade mais consciente e activa na protecção dos direitos das crianças. Por seu turno, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, destacou a importância da legislação existente para proteger as crianças contra o cyberbullying, mas enfatizou que a principal linha de defesa são as famílias. "O primeiro defensor da criança é aquele que está mais próximo", afirmou Fernando Elísio, sublinhando que os pais devem estar atentos ao acesso das crianças às redes sociais. O governo comprometeu-se a aplicar rigorosamente a legislação e a punir aqueles que cometerem crimes contra os direitos das crianças, reforçando a necessidade de sensibilização contínua sobre os perigos da internet.

