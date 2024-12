Operação Ventos Alísios: Detidos ficam em prisão preventiva

Seis cidadãos brasileiros detidos durante a operação que permitiu a apreensão de 1,6 toneladas de cocaína vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, os seis homens foram detidos em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas de alto risco, “todos de nacionalidade brasileira e com idades entre 28 e 43 anos, foram sujeitos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado a medida de coacção mais grave: prisão preventiva.

De recordar que a operação Ventos alísios foi coordenada pelo MAOC-N e resultou na apreensão de 1.653, 15kg de cocaína que estavam distribuídos em 60 fardos a bordo de uma embarcação de pesca que tinha saído do Brasil em direcção à Europa.

A cocaína apreendida tinha um elevado grau de pureza.

Além da droga foram apreendidos equipamentos electrónicos, telefones satélite e computadores portáteis.

A apreensão ocorreu na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde e a embarcação, depois de apreendida pelas autoridades, foi rebocada para o porto da Praia.

A operação conjunta, que decorreu no sábado, envolveu a Polícia Judiciária de Cabo Verde, a Polícia Judiciária de Portugal, o MAOC (N) – Centro de Operações Marítimas do Norte, o Brasil, a Marinha Portuguesa e as Forças Armadas Portuguesas. Foi realizada a cerca de 500 milhas náuticas a oeste de Cabo Verde, num pesqueiro com bandeira do Brasil.

A localização e a interceptação do navio ocorreram através de um navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa, que tinha a bordo elementos da PJ de Portugal e Cabo Verde. Existiam fortes suspeitas de que o pesqueiro estivesse a ser usado por uma organização criminosa para o transporte de uma grande quantidade de cocaína entre a América do Sul e o continente europeu.