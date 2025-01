Presidente da República considera que Carlos Veiga merece ser distinguido como “champion da liberdade e da democracia”

O Presidente da República, José Maria Neves, enalteceu esta segunda-feira, o primeiro chefe do governo da II República como “champion da liberdade e da democracia, pelo seu pensamento, pela sua visão, pelo seu desempenho e pela sua realização”.

No seu discurso na Sessão Solene da Assembleia Nacional, esta segunda-feira, comemorativa dos 34 anos do 13 de Janeiro, o Chefe do Estado destacou Carlos Veiga pelos relevantes serviços que tem prestado ao Estado de Cabo Verde, enquanto Primeiro Ministro e protagonista de profundas mudanças políticas, sociais e económicas e considerou que Carlos Veiga “merece ser distinguido como champion da liberdade e da democracia, pelo seu pensamento, pela sua visão, pelo seu desempenho e pela sua realização”.

“Todos temos acompanhado as suas posições políticas e outras, mesmo quando delas discordamos no quadro do leal e necessário confronto de ideias, com respeito e cordialidade de quem o situa no restrito círculo das grandes figuras nacionais. No dia de hoje, devemos honrar este homem que tão relevante serviço tem prestado ao Estado de Cabo Verde, enquanto Primeiro Ministro e protagonista de profundas mudanças políticas, sociais e económicas”, destacou o Presidente da República.

Por sua vez, Celso Ribeiro, líder da Bancada Parlamentar do MpD, considerou, na sessão solene, o 13 de Janeiro de 1991 como marco fundador da democracia em Cabo Verde, tendo estabelecido “uma nova ordem política no país, antes governado por um partido ditatorial cujos interesses contrastavam com os do Povo”.

“Neste momento em que celebramos o 13 de Janeiro, é importante reconhecer e homenagear um dos homens que o fizeram: Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga – uma figura política que a história consagrou como herói nacional. Bateu-se incansavelmente pela liberdade e pela democracia. Merece admiração, aplausos e respeito de todos nós pelo seu enorme contributo”, ressaltou.

No seu discurso, Celso Ribeiro lembrou que Carlos Veiga dedicou-se de corpo e alma ao projecto de democratização, de modernização e de desenvolvimento de Cabo Verde.

“Enquanto primeiro-ministro, lançou importantíssimas e estruturantes reformas que abriram caminho para o desenvolvimento de Cabo Verde cujos reflexos ainda se fazem notar em variadíssimos planos da nossa vida colectiva, que hoje está significativamente melhor”.

Citando o politólogo português, Nuno Manalvo, autor da biografia política “Carlos Veiga, o Rosto da Mudança em Cabo Verde”, Celso Ribeiro descreve Carlos Veiga um dos “Founding Fathers” da democracia cabo-verdiana.

“Sua atuação, marcada pela busca incessante pela justiça e liberdade, se imortaliza em sua capacidade de articular o movimento de transição política, guiando nossa nação rumo a um sistema democrático que se tornaria exemplo para a região. Não é exagero, portanto, afirmar que Carlos Veiga representou, e continua a representar, a alma e o espírito da democracia em Cabo Verde”, frisou o líder da bancada parlamentar do MpD.

Carlos Veiga: um percurso político e profissional

Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga, nascido a 21 de Outubro de 1949, em Mindelo, foi o primeiro líder do Movimento para a Democracia (MpD) e o primeiro chefe de governo escolhido em eleições multipartidárias, ocupando o cargo entre 3 de Abril de 1991 e 29 de Julho de 2000.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, Carlos Veiga tem mais de 45 anos de serviço público como Conservador de Registos, Magistrado Judicial e do Ministério Público, dirigente da Administração Pública, Deputado da Nação e Chefe de Missão Diplomática.

Profissionalmente respeitado e gozando de simpatia em vários círculos, tornou-se uma figura nacionalmente reconhecida no parlamento do regime do partido único. A abertura política iniciada em Fevereiro de 1990 reuniu à volta dele figuras políticas com alguma história de contestação do regime que, independentemente das motivações pessoais ou de grupo que as animavam, sentiram que a força política nascente teria que ter Carlos Veiga como seu cartão de apresentação à sociedade cabo-verdiana.

Na edição nº 1195, de 23 de Outubro de 2024, por ocasião do seu 75º aniversário, o Expresso das Ilhas, no editorial intitulado “Humildade e ousadia, as qualidades de um estadista” prestou a Carlos Veiga “uma merecida homenagem pela sua liderança na construção da Liberdade e Democracia em Cabo Verde e pelo exemplo de estadista sereno e dialogante, e forjador de vontades que tornou possível construir o quadro jurídico e institucional que conduziu o país à modernidade”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1207 de 15 de Janeiro de 2025.