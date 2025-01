​Presidente anuncia homenagem de Estado a Carlos Veiga, “campeão da liberdade e da democracia”

O Presidente da República anunciou hoje uma homenagem de Estado a Carlos Veiga, primeiro-chefe do Governo da Segunda República. A distinção, que deveria acontecer esta segunda-feira, foi adiada, uma vez que Veiga se encontra fora do país, por razões de saúde.

O Presidente da República anunciou hoje uma homenagem de Estado a Carlos Veiga, primeiro-chefe do Governo da Segunda República. A distinção, que deveria acontecer esta segunda-feira, foi adiada, uma vez que Veiga se encontra fora do país, por razões de saúde.

O anúncio foi feito por José Maria Neves durante o discurso na sessão solene para celebrar o 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e Democracia.

“Tinha marcada para esta tarde uma homenagem de Estado ao Dr. Carlos Veiga no Palácio do Presidente, mas que, infelizmente, estando ausente do país por razões de saúde, não pode deslocar-se à cidade da Praia”, afirmou.

“O Dr. Carlos Veiga merece ser distinguido como campeão da liberdade e da democracia pelo seu pensamento, pela sua visão, pelo seu desempenho e pelas suas realizações. Todos temos acompanhado as suas posições políticas e outras, mesmo quando delas discordamos, no quadro do leal e necessário confronto de ideias, o respeito e cordialidade de quem o situa no restrito círculo das grandes figuras nacionais. No dia de hoje, devemos honrar este homem que tão relevante serviço tem prestado ao Estado de Cabo Verde, enquanto Primeiro-Ministro, e protagonista de profundas mudanças políticas, sociais e económicas”, acrescentou.

Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga foi Primeiro-Ministro de Cabo Verde entre 3 de abril de 1991 e 29 de julho de 2000, sendo o primeiro chefe de Governo eleito através de eleições multipartidárias.