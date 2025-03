Provedoria de Justiça e PNUD realizam missão conjunta em São Vicente e Santo Antão

A Provedoria da Justiça, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizam, a partir de segunda-feira, uma missão conjunta em São Vicente e Santo Antão.

De acordo com uma nota do Provedor da Justiça, nesta missão, os representantes desses três organismos farão visitas de seguimento aos estabelecimentos prisionais de São Vicente e Ponta do Sol, bem como encontros com as equipas camarárias saídas das últimas eleições autárquicas, dos municípios de São Vicente, Paul, Ribeira Grande e Porto Novo.

O objetivo da missão, que desta vez integra o representante do PNUD em Cabo Verde, é proporcionar ao PNUD a oportunidade de fazer o seguimento das recomendações que resultaram das visitas efetuadas pelo Provedor de Justiça em 2022 e 2023, que contaram com o financiamento do Joint Office de Cabo Verde, destacou.

Conforme a mesma nota, serão realizadas igualmente visitas às estruturas desconcentradas da Polícia Nacional e do Instituto da Criança e do Adolescente (ICCA) de Santo Antão e São Vicente, além de um encontro com organizações não governamentais e cidadãos de São Vicente.