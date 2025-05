UNTC-CS apela à recuperação do espírito reivindicativo do 1.º de Maio

A secretária-geral da UNTC-CS defendeu hoje a necessidade de resgatar o caráter reivindicativo do 1.º de Maio, sublinhando que esta data deve ser marcada por reflexão, luta e exigência de melhores condições laborais.

Durante uma feira de saúde, organizada pela central sindical, na Rua Pedonal, na cidade da Praia, Joaquina Almeida destacou a importância de relembrar os trabalhadores que, ao longo da sua história, lutaram na defesa dos trabalhadores em Cabo Verde.

“Não é apenas uma festa. É um momento de reflexão, de homenagem e de luta por justiça social, salário digno e respeito pelos direitos laborais”, afirmou a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde (UNTC-CS).

Entre as principais reivindicações, a UNTC-CS aponta a reposição do poder de compra dos trabalhadores, maior investimento na formação contínua e a promoção de um novo contrato social.

Segundo Joaquina Almeida, as empresas devem promover a formação de modo a que os trabalhadores possam adaptar-se, particularmente num contexto de acelerada transformação tecnológica.

A líder sindical alertou também para o desvirtuamento das comemorações do 1.º de Maio no país, referindo que “as empresas preferem oferecer comes e bebes e promover passeios”, em vez de permitir que os trabalhadores saiam às ruas para reivindicar os seus direitos.

Apesar da fraca participação de trabalhadores na feira deste ano, atribuída à antecipação de outras actividades recreativas promovidas por empresas, Joaquina Almeida garantiu que continuará a organizar iniciativas públicas para celebrar o dia do trabalhador de forma combativa.

“Para o próximo ano, está já a ser projectado um campeonato de futebol com entrega de troféus, numa tentativa de conquistar e trazer os trabalhadores para as festividades na rua", indicou.

A feira de saúde contou com tenda de apoio jurídico e clínico, incluindo consultas médicas, serviços de enfermagem e sessões de ginástica com ‘personal trainer’.

“Temos uma ginástica que disponibilizou a sua colaboração connosco para que os trabalhadores possam praticar essa ginástica ao som de boa música, uma tenda jurídica com esclarecimentos jurídicos, com dois advogados, uma tenda de saúde com médicos e uma neurocirurgiã, e enfermeiros para a medição da tensão arterial”, concluiu Joaquina Almeida.

A organização envolveu 13 sindicatos filiados na UNTC-CS, com presença na ilha de Santiago.