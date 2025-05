Tribunal decreta apresentação periódica para indivíduos detidos por desordem pública

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou a medida de coação de apresentação periódica às autoridades aos quatro indivíduos detidos na localidade de Pensamento, na cidade da Praia.

Segundo nota da Polícia Nacional (PN), a detenção ocorreu no passado dia 11, na sequência de uma intervenção imediata após comunicação do Centro de Comando.

Os quatro indivíduos, com idades entre os 15 e os 31 anos, foram apanhados em flagrante envolvimento em desordens na via pública, com lançamento de garrafas e pedras, nas imediações do campo relvado.

Durante a operação, a PN procedeu também à apreensão de oito embrulhos de papel contendo substâncias suspeitas de serem estupefacientes.

Os detidos foram apresentados ao tribunal dentro do prazo legal para o primeiro interrogatório judicial, culminando na aplicação da referida medida de coação.