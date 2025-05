PJ afirma que foragida conhecida como “Maria do Pó” não se encontra em Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) garantiu hoje que Sonia Aparecida Rossi, também conhecida por Maria do Pó, não se encontra em Cabo Verde. A brasileira é procurada pela justiça do seu país no âmbito de um alerta Vermelho da Interpol, para cumprimento de pena pelo crime de tráfico internacional de drogas.

O esclarecimento surge na sequência de informações falsas que circularam nas redes sociais, alegando que a criminosa estaria a residir na cidade da Praia sob outra identidade. A PJ desmente essas alegações e sublinha que, após denúncias, foi realizada uma comparação técnica entre impressões digitais e imagens fotográficas da verdadeira foragida e da mulher que tem sido apontada como sendo a criminosa. A cidadã em questão é Vilani Nogueira Silva Sanches, docente da Universidade de Cabo Verde, residente na cidade da Praia, que não é procurada pela justiça brasileira, conforme confirmaram peritos de Cabo Verde e do Brasil. “Essa avaliação resultou negativa, concluindo-se que as duas pessoas não são a mesma”, refere a PJ no comunicado. A instituição confirma ainda que a verdadeira procurada, Maria do Pó, não se encontra no país, apelando à colaboração da população para localizar o seu paradeiro. A docente cabo-verdiana apresentou uma queixa formal à Polícia Judiciária, e o caso está agora sob investigação para identificar os autores da divulgação da notícia falsa, nos termos da legislação em vigor. A PJ apela ao “bom senso e à responsabilidade na divulgação de informações nas redes sociais”, lembrando que notícias falsas podem comprometer investigações em curso e colocar em risco a integridade de pessoas inocentes.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.