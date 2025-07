Manuais do 11.º ano disponíveis no início do ano letivo e os do 12.º até Março de 2026

Os manuais escolares do 11.º ano de escolaridade estarão acessíveis a partir do início do ano lectivo 2025-2026 e os do 12.º ano ficarão prontos até Março de 2026. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação, que reforça que estas datas respeitam o cronograma definido no âmbito da Reforma Curricular em curso. Até ao momento, já foram elaborados e disponibilizados novos manuais escolares do 1.º ao 10.º ano, tanto em formato digital como impresso. Estes materiais beneficiam todos os alunos do Ensino Básico Obrigatório e do Ensino Secundário, com especial atenção aos alunos oriundos de famílias socialmente vulneráveis, que têm acesso gratuito aos livros. Os manuais impressos encontram-se disponíveis em todos os concelhos do país, com preços acessíveis e subsidiados. A par dos manuais, também foram concebidos novos programas e recursos didáticos digitais, considerados elementos centrais da reforma educativa em implementação.