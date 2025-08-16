Proteção Civil reforça presença em São Vicente

A porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, confirmou neste sábado, 16 de agosto, que a Proteção Civil reforçou as equipas no terreno com o objetivo de identificar possíveis situações que exijam evacuação de pessoas em zonas de risco.

As quatro equipas de intervenção, compostas por elementos da Polícia Nacional, Forças Armadas, Delegacia de Saúde, Câmara Municipal, Polícia Municipal e do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, encontram-se atualmente em operação em localidades como Vila Nova, Cruz de Papa (zona alta e baixa), Madeiralzinho, Alto Brava, Espia e Cabo de Ribeira. “Trata-se de uma ação coordenada e multidisciplinar que visa garantir a segurança e o bem-estar das populações afetadas”, refere comunicado do Ministério da Administração Interna.

Esta sexta-feira, 15, mais de 200 pessoas foram evacuadas preventivamente pelas equipas da Proteção Civil. Destas, 144 encontram-se alojadas no Liceu José Augusto Pinto, 54 na escola de Monte Sossego e 15 no Centro de Estágio da FCF. Segundo a porta-voz, todas as evacuações foram realizadas por precaução, dada a instabilidade das condições meteorológicas e o risco de deslizamentos e inundações.

Em apoio aos centros de acolhimento, a Marinha Portuguesa contribuiu com a distribuição de 50 refeições quentes, reforçando os esforços logísticos de assistência alimentar conduzidos pelos parceiros locais.

As equipas de Sensibilização e Avaliação de Riscos continuam a trabalhar no terreno, avaliando a situação de famílias que perderam as suas casas e identificando residências localizadas em áreas de risco iminente. Na sexta-feira, as visitas abrangeram zonas como Calhau, Portelinha, Chã de Vital, Vila Nova, Cabo de Ribeira, Jon d’ Évora e Covoada de Bruxa.

Este sábado de manhã, as operações de busca no mar foram retomadas em colaboração com a Guarda Costeira. Durante o dia de ontem, foi recuperada, na zona próxima ao Caisim, uma das bombas de combustível arrastada pelas chuvas na madrugada de segunda-feira. A Proteção Civil mantém a expectativa de que, com o recuo das marés, seja possível recuperar outros materiais levados pelas correntes.

"A Proteção Civil continua a priorizar a segurança do aeroporto da ilha, bem como das instalações do Centro de Terapia Ocupacional, garantindo monitorização constante e intervenção rápida sempre que necessário", refere o comunicado do MAI.