Proteção Civil evacua cerca de 60 pessoas em Vila Nova e Alto Brava

O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros continua operações de evacuação preventiva em zonas de risco de São Vicente. Objetivo é garantir a segurança da população devido à possibilidade de novas chuvas e enxurradas

Este sábado foram evacuadas cerca de 60 pessoas, provenientes das localidades de Vila Nova (36) e Alto Brava (26), números avançados pela porta-voz do Gabinete de Crise.

Este domingo, os trabalhos das quatro equipas mistas do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros estão concentrados nas zonas de Portelinha, Covoada de Bruxa e Pedra Rolada, em articulação com os demais parceiros locais.

Com estas evacuações, o número total de pessoas realojadas sobe para 275 (eram 213, registados na sexta-feira).

Entretanto, as equipas de Sensibilização e Avaliação de Riscos mantêm-se no terreno, a avaliar a situação de famílias que perderam as habitações e de identificar residências localizadas em áreas com risco iminente de colapso ou deslizamento.

“O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros reafirma o seu compromisso com a proteção da vida e segurança das comunidades, mantendo a vigilância ativa e uma resposta articulada e permanente”, sublinha o Ministério da Administração Interna em comunicado.