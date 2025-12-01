Governo cria Barómetro Nacional do Sistema Educativo para monitorizar qualidade do ensino

O instrumento vai permitir comparações entre escolas, identificar fragilidades e apoiar políticas baseadas em evidências, segundo uma resolução publicada no Boletim Oficial da passada sexta-feira, 28.

Segundo o documento, a criação do Barómetro Nacional do Sistema Educativo (BNSE), concretiza um dos compromissos do Programa do VIII Governo Constitucional e integra-se na reforma educativa em curso desde 2017.

Conforme a mesma fonte, o BNSE fornecerá ainda dados para a elaboração de um ranking nacional das escolas, por entidades públicas e privadas credenciadas pelo Ministério da Educação.

O BNSE, lê-se, não será apenas um indicador de resultados académicos, mas uma ferramenta abrangente que avaliará várias dimensões do sistema educativo.

Os indicadores incluem resultados das avaliações internas e provas nacionais; formação e qualificação dos professores; qualidade das infraestruturas e dos recursos didáticos; acesso às tecnologias digitais; gestão pedagógica e administrativa das escolas; participação dos encarregados de educação e o envolvimento da comunidade local e da diáspora.

O Governo reforça que o instrumento permitirá aferir, redefinir e realinhar políticas, corrigir assimetrias e garantir a convergência dos indicadores educativos nacionais, preparando também o país para futuras participações em avaliações internacionais como o PISA.

A resolução determina ainda que será criada uma Equipa Técnica Interdepartamental, por despacho do Ministro da Educação, composta pela Direção Nacional de Educação, SEPC/DGPOG, DGCTM e IGE.

Este grupo será responsável por conceber e supervisionar a implementação do barómetro; articular os diferentes serviços do Ministério; validar metodologias; acompanhar a assistência técnica especializada.

A equipa funcionará sob coordenação da Direção Nacional de Educação e reunirá mensalmente.