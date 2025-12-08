País

​Presidente da República desloca-se à ilha do Maio para mais uma edição da “Presidência na Ilha”

PorDulcina Mendes,8 dez 2025 17:05

O Presidente da República, José Maria Neves, desloca-se, esta terça-feira, 09, à ilha do Maio, para dar continuidade à iniciativa “Presidência na Ilha”, centrada, nesta edição, nos eixos Direitos Fundamentais, Estabilidade Institucional e Crescimento Inclusivo.

Segundo uma nota da Presidência da República, durante quatro dias, o Chefe de Estado vai privilegiar o contacto directo e próximo com as populações, autoridades locais e diversos sectores de actividade.

A mesma fonte sublinha que será uma agenda intensa que visa auscultar as populações, inteirar-se das realidades e dos desafios no actual contexto e contribuir para soluções que promovam o desenvolvimento sustentável e inclusivo da ilha.

A visita inicia-se ainda esta terça-feira com um encontro com o presidente da Câmara Municipal, seguido de reunião alargada com a equipa camarária. No período da tarde, o Presidente manterá contactos com as confissões religiosas e visitará a Casa Djarmai.

