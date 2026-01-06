Meia centena de detenções durante a operação “Natal e Ano Novo em Segurança” em São Vicente

​A Polícia Nacional deteve 54 pessoas em flagrante delito em São Vicente, durante a operação “Natal e Ano Novo em Segurança”. No mesmo período, foram ainda detidas sete pessoas fora de flagrante, em cumprimento de mandados judiciais.

Os dados foram avançados esta terça-feira pelo subcomissário da Polícia Nacional, Elvis Leite, em conferência de imprensa.

“Em termos das festividades em São Vicente, o quadro de Natal e Fim de Ano decorreu normalmente. Realizámos várias operações sectoriais e diárias durante esse período. Foram registadas cerca de 219 denúncias em termos de ordem pública, 4.400 pessoas foram abordadas na via pública, das quais 1.633 foram submetidas a revistas e 150 dessas pessoas foram conduzidas às unidades policiais para efeitos de identificação”, indica.

Durante a operação, a Guarda Fiscal fiscalizou 139 estabelecimentos comerciais, tendo autuado 41.

No âmbito da segurança rodoviária, foram registados 68 acidentes de viação e fiscalizadas cerca de 1.400 viaturas. A Polícia Nacional aplicou 265 coimas e apreendeu seis motociclos e 52 ciclomotores.

Foram realizados 88 testes de alcoolemia, dos quais 13 testaram positivo, “sendo que seis deles foram autuados por contraordenação e sete por condução sob o efeito do álcool”, segundo o subcomissário da PN.

A fiscalização de estrangeiros resultou na identificação de 13 pessoas em situação irregular e na notificação de 19 para comparecerem na Direcção de Estrangeiros e Fronteiras.

Ao nível das fronteiras, circularam por São Vicente cerca de 15 mil pessoas nas fronteiras aéreas e 12 mil nas fronteiras marítimas, todas em viagens internacionais.

Quanto ao aparecimento de dois cadáveres, um na Marina Mindelo e outro em Chã de Alecrim, a Polícia Nacional informa que os casos se encontram sob investigação.

“Confirmamos o aparecimento de um cadáver na Marina do Mindelo, que ainda se encontra por identificar, e que a entidade competente relativamente à investigação deste crime lançou um comunicado dando conhecimento da ocorrência desta situação. Relativamente ao aparecimento de cadáver, no dia 1, em Chã de Alecrim, a investigação encontra-se sob a alçada da Polícia Judiciária”, esclarece.

A operação decorreu entre 10 de Dezembro de 2025 e 5 de Janeiro de 2026.