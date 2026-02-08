Perda de água em Palmarejo já está controlada após danificação da rede em Monte Vermelho

De acordo com um comunicado da AdS, a ocorrência teve origem numa escavação realizada por uma entidade terceira, nas proximidades do espaço comercial conhecido como Loja Beto, em Monte Vermelho, que provocou o rompimento da conduta principal DN 160 mm responsável pelo abastecimento de água à zona de Palmarejo.
A empresa esclarece que não foi previamente informada sobre a intervenção no local, tendo apenas tomado conhecimento da situação quando o vazamento se tornou visível, originando uma perda significativa de água.
Ainda assim, logo após a deteção da fuga, foram acionadas equipas técnicas que procederam à contenção do problema, encontrando-se a perda, neste momento, devidamente controlada.
Conforme a mesma fonte, as equipas da Águas de Santiago continuam no terreno a trabalhar na reparação da conduta afetada, com o objectivo de normalizar o sistema de abastecimento com a maior brevidade possível e minimizar eventuais constrangimentos aos clientes.