CV Interilhas retoma hoje ligações da Linha Redonda

A CV Interilhas anunciou este domingo, 8, a retoma das viagens da Linha Redonda a partir de hoje na sequência da melhoria das condições meteorológicas previstas para os próximos dias.

De acordo com a transportadora marítima, o navio Liberdadi partirá da ilha de São Vicente às 09h00, retomando assim as ligações entre São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago.

Ajnda hoje estão programadas as viagens de São Nicolau para o Sal às 13h00; do Sal para a Boa Vista às 20h00; e da Boa Vista para Santiago às 23h00.

No dia 10, terça-feira, o navio fará a ligação de Santiago para a Boa Vista às 16h00 e da Boa Vista para o Sal às 22h00.

Já no dia 11 de Fevereiro, quarta-feira, estão previstas as viagens do Sal para São Nicolau à 01h00 e de São Nicolau para São Vicente às 07h00, concluindo o circuito da Linha Redonda.

A CV Interilhas garante que continuará a acompanhar de perto a evolução das condições meteorológicas, comprometendo-se a comunicar atempadamente quaisquer alterações ao plano de viagens.