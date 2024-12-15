País

MP acusa formalmente quatro arguidos ligados à Presidência da República

PorSara Almeida,21 fev 2026 7:59

O Ministério Público (MP) deduziu acusação formal contra quatro arguidos ligados à Presidência da República pelos crimes de peculato, participação ilícita em negócios e recebimento indevido de vantagem. Entre os envolvidos está a Primeira-Dama, que recebeu durante dois anos um salário mensal e outros benefícios sem amparo legal. O caso tornou-se público em Dezembro de 2023 e a devolução dos montantes não impediu o avanço do processo.

Em comunicado datado de 13 de Fevereiro, a Procuradoria-Geral da República afirma haver indícios suficientes para que os arguidos respondam em tribunal, pelo que requereu o seu julgamento no Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Nenhum dos acusados foi sujeito a medidas de coacção, uma decisão justificada pelo MP com o comportamento processual demonstrado ao longo de toda a investigação, desde a denúncia inicial até ao encerramento da instrução.

A acusação resulta da investigação criminal aberta em Dezembro de 2024, na sequência do relatório de auditoria financeira do Tribunal de Contas à Presidência da República, que concluiu pela irregularidade dos pagamentos efectuados entre Janeiro de 2022 e Dezembro de 2023.

O caso não se esgota aí. O ex-Chefe da Casa Militar e a ex-Conselheira do Presidente da República, Marisa Morais, são também arguidos, mas os seus processos correm de forma autónoma.

Os arguidos

Quanto aos quatro arguidos agora indiciados, que a PGR não identifica pelo nome, mas pelo cargo exercido à data dos factos, são-lhes imputados crimes que variam consoante o papel de cada um no processo.

Assim, o ex-Chefe da Casa Civil da Presidência da República é acusado de um crime de participação ilícita em negócios, um crime de recebimento indevido de vantagem e três crimes de peculato. A ex-Directora-Geral de Administração da Presidência da República responde pelos mesmos cinco crimes. Já o ex-Director do Gabinete do Presidente da República é indiciado por três crimes de peculato.

A Primeira-Dama, por seu turno, é acusada de um crime de recebimento indevido de vantagem.

A Origem da polémica

A polémica começou em Dezembro de 2023, quando informações sobre o pagamento mensal de 310.606 escudos à Primeira-Dama começaram a circular publicamente. O valor correspondia ao salário que Débora Katiza Carvalho recebia no seu emprego anterior, na CV Telecom, mas não existia qualquer enquadramento jurídico que justificasse o pagamento, nem qualquer contrato formal com o Estado.

Na legislação cabo-verdiana, a Primeira-Dama não possui estatuto próprio, sendo considerada uma figura meramente protocolar e honorífica, sem funções formais definidas no ordenamento jurídico.

A reacção pública foi imediata e intensa, com críticas vindas de diversos quadrantes da sociedade civil, partidos políticos e comentadores.

A Presidência, através do então Chefe da Casa Civil, Jorge Tolentino, explicou que Débora Carvalho se encontrava em 'licença especial' do seu quadro profissional e que o salário reflectia o montante que auferia anteriormente.

Como afirmou Tolentino, que assinou a directiva que formalizou o pagamento, a Primeira-Dama desempenhava funções a tempo integral e “não deveria ser prejudicada nos seus direitos pelo facto de ser Primeira-Dama”. O orçamento da Presidência para 2023 já integrava, aliás, na rubrica de pessoal, as despesas referentes à sua remuneração, após as articulações com o Ministério das Finanças.

Esta justificação, no entanto, não satisfez os que consideraram o pagamento irregular e eticamente questionável.

Dias após ter estalado a controvérsia, o Presidente da República, José Maria Neves, anunciou a suspensão do pagamento do salário da Primeira-Dama, bem como outras regalias, até que a situação fosse regulamentada por lei. O Presidente avançou ainda ter solicitado ao Tribunal de Contas e à Inspecção-Geral das Finanças o seu pronunciamento sobre a matéria.

Irregularidades confirmadas

No início de 2024, a Inspecção-Geral das Finanças (IGF) realizou uma auditoria detalhada às despesas com pessoal da Presidência. O relatório, divulgado em Agosto do mesmo ano, concluiu que os salários pagos a Débora Carvalho entre Janeiro de 2022 e Dezembro de 2023, num total de cerca de 7,4 milhões de escudos ilíquidos, eram irregulares e não tinham suporte legal.

A auditoria salientou que a função de Primeira-Dama não está definida na lei cabo-verdiana e que não existe vínculo legal para a atribuição de salário. A recomendação foi clara: cerca de 5,4 milhões de escudos, correspondente ao total das remunerações líquidas recebidas, deveriam ser devolvidos aos cofres do Estado. Esta recomendação desencadeou o processo de restituição voluntária dos salários recebidos e o reconhecimento público, por parte da Presidência, de que houve falhas não intencionais no procedimento relativo ao pagamento dos salários à Primeira‑Dama.

Recorde-se ainda que o relatório da IGF apontou ainda outras irregularidades nas contas da Presidência, entre as quais o salário pago durante 20 meses à conselheira jurídica Marisa Morais, que nunca chegou a tomar posse do cargo.

Também oTribunal de Contas, num processo menos mediático, realizou a sua própria auditoria Financeira e de Conformidade à Presidência da República.

Com base nas auditorias, e na sequência do relatório do Tribunal de Contas, em Dezembro de 2024 o MP iniciou um inquérito para averiguar possíveis crimes, incluindo abuso de poder, participação ilícita em negócios, peculato e recebimento indevido de vantagem.

Na mesma altura, o MP deduziu acusação separada contra um funcionário do quadro da Presidência da República, ao qual foi imputada a prática de um crime de desvio de dados, relacionado com a divulgação nas redes sociais de documentos que continham dados pessoais da Primeira-Dama.

Ao longo de 2025 decorreram as diligências de investigação criminal. A 13 de Fevereiro de 2026, o MP encerrou a instrução e concluiu haver indícios suficientes para deduzir acusação formal contra os quatro arguidos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1264 de 18 de Fevereiro de 2026.

Tópicos

Ministério Público Arguidos Presidência da República Primeira-Dama Tribunal Judicial

