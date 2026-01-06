​15 detidos em flagrante na operação Carnaval em São Vicente

Quinze pessoas foram detidas em flagrante delito pela Polícia Nacional (PN), em São Vicente, durante a operação de segurança realizada no período do Carnaval. Dados divulgados hoje pela força policial.

Os detidos foram apresentados ao Ministério Público, suspeitos de diferentes crimes. Quatro por brigas na via pública, dois por ofensas à integridade física e quatro por roubo contra pessoa. Também ocorreram detenções por posse ilegal de arma branca, posse ilegal de arma de fogo, dano, condução ilegal e desobediência ou resistência à autoridade.

Madelino da Luz, Comandante Regional Adjunto de São Vicente, falava durante a conferência de imprensa de balanço, realizada esta segunda-feira, no Centro de Comando da ilha.

“Houve claramente uma redução dos registos comparativamente ao carnaval 2025”, afirma.

Regista-se também um caso de afogamento ocorrido este domingo. A vítima encontra-se internada no HBS, nos cuidados intensivos.

Durante a execução do plano de segurança, a PN abordou 365 pessoas na via pública e revistou 232. Vinte e oito indivíduos foram conduzidos às unidades policiais para identificação e averiguações.

Nas esquadras, foram registadas 13 denúncias: quatro por roubo contra pessoa, sete por furto e duas por ofensas à integridade física.

A Polícia Nacional considera o balanço positivo. Segundo Madelino da Luz, não houve registo de situações graves, tendo em conta a dimensão do Carnaval.

“As situações ocorridas são consideradas normais, atendendo à envergadura deste evento e aos milhares de pessoas que participaram nas diversas actividades carnavalescas durante esse período”, refere

Durante as operações foi apreendida uma arma de fogo com carregador e sete munições, além de três armas brancas, réplicas de pistolas, dois telemóveis, produtos presumivelmente estupefacientes, uma balança de precisão, peças em ouro e prata, mais de 83 mil escudos e outras quantias em moeda estrangeira.

Foram fiscalizados 280 veículos, 25 acabaram apreendidos por diversas infracções. A polícia realizou 15 testes de alcoolemia, que resultaram em três detenções por condução sob efeito de álcool. Foram aplicadas 10 coimas, num total de 125 mil escudos.