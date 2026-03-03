Primeiro transplante renal no país poderá ser realizado ainda este mês

Cabo Verde poderá realizar, ainda este mês, o seu primeiro transplante renal, conforme anuncioiu o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, este fim-de-semana, na Praia, apontando o dia 24 de Março como data provável para a realização da primeira intervenção.

Segundo o governante, as equipas encontram-se em plena discussão interna sobre novas terapêuticas e medicamentos que devem ser garantidos, bem como na testagem prévia de equipamentos específicos já disponíveis no país, para que o processo possa arrancar com segurança.

Neste momento, existem cerca de 12 pacientes em Cabo Verde que já reúnem condições clínicas para serem alvo da intervenção nos próximos tempos. O objectivo, conforme avançou o ministro, é realizar cerca de 20 transplantes renais ao longo do ano de 2026.

“Cada transplante realizado com sucesso reduzirá substancialmente os custos com a hemodiálise, nomeadamente em cerca de 50% do custo associado à continuação do tratamento”, disse Jorge Figueiredo.

A equipa que conduzirá a primeira intervenção será composta por especialistas portugueses e cabo-verdianos, liderada pelo cirurgião vascular português Norton de Matos. Progressivamente, as equipas nacionais deverão assumir a liderança do processo.

A primeira cirurgia está prevista para decorrer no Hospital Agostinho Neto, na Praia. Contudo, o Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, encontra-se igualmente preparado para acolher este tipo de intervenção, considerada um marco na história da medicina em Cabo Verde.

Recorde-se que Cabo Verde aprovou, por unanimidade, em Dezembro de 2023 e promulgou em em Maio de 2024, a lei que regula a dádiva, colheita e transplante de órgãos, tecidos e células humanas.

O transplante renal é uma cirurgia que substitui um rim com insuficiência crónica terminal por um rim saudável, proveniente de um dador vivo ou falecido. É considerado o tratamento de eleição para doenças renais graves, uma vez que melhora significativamente a qualidade de vida e liberta o paciente do tratamento de diálise, assumindo a função de filtrar o sangue.

Trata-se de uma cirurgia de médio a alto risco, mas com elevada taxa de sucesso, apresentando uma sobrevida do enxerto próxima dos 95% ao fim de um ano.