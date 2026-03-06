CV Interilhas realiza viagem entre São Vicente e São Nicolau, Linha Redonda continua suspensa

A CV Interilhas anunciou hoje a realização de uma viagem na ligação marítima entre São Vicente e São Nicolau, marcada para amanhã, 7, após uma avaliação técnica indicar melhoria das condições meteorológicas naquela zona. No entanto, a empresa informa que, com excepção desta ligação, as restantes viagens da Linha Redonda continuam suspensas.

Segundo informou a empresa, a decisão foi tomada depois de analisada a evolução do estado do mar entre as duas ilhas, o que permite assegurar a viagem em condições de segurança.

De acordo com a transportadora marítima, a viagem será realizada no formato São Vicente-São Nicolau -São Vicente, com os saída de São Vicente às 09h00 e regresso de São Nicolau às 14h00.

A empresa informa ainda que há lugares disponíveis para esta ligação.

Relativamente à operacionalidade da Linha Redonda, a CV Interilhas explica que continua a acompanhar permanentemente a evolução das condições do mar e as informações operacionais em cada porto, com vista à avaliação da retoma gradual das ligações.

Assim, com excepção da viagem prevista para o dia 7 de Março, todas as restantes ligações da Linha Redonda permanecem suspensas.

A empresa acrescenta que a avaliação técnica das condições meteorológicas é feita de forma regular e contínua, pelo que novas informações serão divulgadas sempre que se justificar.