CV Interilhas realiza viagem entre São Vicente e São Nicolau, Linha Redonda continua suspensa

Segundo informou a empresa, a decisão foi tomada depois de analisada a evolução do estado do mar entre as duas ilhas, o que permite assegurar a viagem em condições de segurança.
De acordo com a transportadora marítima, a viagem será realizada no formato São Vicente-São Nicolau -São Vicente, com os saída de São Vicente às 09h00 e regresso de São Nicolau às 14h00.
A empresa informa ainda que há lugares disponíveis para esta ligação.
Relativamente à operacionalidade da Linha Redonda, a CV Interilhas explica que continua a acompanhar permanentemente a evolução das condições do mar e as informações operacionais em cada porto, com vista à avaliação da retoma gradual das ligações.
Assim, com excepção da viagem prevista para o dia 7 de Março, todas as restantes ligações da Linha Redonda permanecem suspensas.
A empresa acrescenta que a avaliação técnica das condições meteorológicas é feita de forma regular e contínua, pelo que novas informações serão divulgadas sempre que se justificar.