PN detém três homens por suspeita de tráfico e posse de estupefacientes no Fogo

Um homem ficou em prisão preventiva por suspeita da prática do crime de tráfico de droga, na sequência de uma operação da Polícia Nacional realizada na cidade de São Filipe, na ilha do Fogo e outros dois indivíduos detidos na mesma ocorrência ficaram a aguardar julgamento em liberdade.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a detenção ocorreu no dia 5 de Março, por volta das 14h40, após uma abordagem policial na localidade de Congresso.

A operação foi conduzida pelo Comando Regional do Fogo e Brava, através da Esquadra Policial de São Filipe.

Durante a acção, três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 32 anos, foram detidos em flagrante delito.

Dois são naturais da ilha do Fogo e um da ilha de Santiago. Dois dos suspeitos foram acusados do crime de posse de estupefacientes, enquanto o terceiro é suspeito da prática do crime de tráfico de droga.

Na sequência da operação, a polícia apreendeu 50 embalagens de plástico contendo uma substância branca, presumivelmente estupefaciente do tipo cocaína. Destas, 49 estavam acondicionadas em pequenas saquetas e uma tinha o peso de 60,1 gramas.

Foram ainda apreendidos um telemóvel da marca Motorola, de cor azul, com capa de protecção transparente, a quantia de 16.855 escudos, várias bolsas de plástico destinadas ao acondicionamento de substâncias estupefacientes, dois anéis, sendo um dourado e outro prateado, e duas chaves para fechadura tipo cruz.

Os detidos foram apresentados à autoridade judicial no dia seguinte para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.

O tribunal determinou a apresentação em processo sumário para dois dos arguidos, que aguardam julgamento em liberdade, enquanto ao terceiro foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.