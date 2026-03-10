PN detém três homens por suspeita de tráfico e posse de estupefacientes no Fogo

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a detenção ocorreu no dia 5 de Março, por volta das 14h40, após uma abordagem policial na localidade de Congresso.
A operação foi conduzida pelo Comando Regional do Fogo e Brava, através da Esquadra Policial de São Filipe.
Durante a acção, três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 32 anos, foram detidos em flagrante delito.
Dois são naturais da ilha do Fogo e um da ilha de Santiago. Dois dos suspeitos foram acusados do crime de posse de estupefacientes, enquanto o terceiro é suspeito da prática do crime de tráfico de droga.
Na sequência da operação, a polícia apreendeu 50 embalagens de plástico contendo uma substância branca, presumivelmente estupefaciente do tipo cocaína. Destas, 49 estavam acondicionadas em pequenas saquetas e uma tinha o peso de 60,1 gramas.
Foram ainda apreendidos um telemóvel da marca Motorola, de cor azul, com capa de protecção transparente, a quantia de 16.855 escudos, várias bolsas de plástico destinadas ao acondicionamento de substâncias estupefacientes, dois anéis, sendo um dourado e outro prateado, e duas chaves para fechadura tipo cruz.
Os detidos foram apresentados à autoridade judicial no dia seguinte para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.
O tribunal determinou a apresentação em processo sumário para dois dos arguidos, que aguardam julgamento em liberdade, enquanto ao terceiro foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.