Suspeito de tráfico de droga no Tarrafal fica em prisão preventiva

Um jovem de 24 anos ficou em prisão preventiva na sequência da sua detenção em flagrante delito por suspeita da prática de um crime de tráfico de droga de alto risco, no concelho do Tarrafal.

Conforme informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR), a detenção ocorreu no passado dia 13, tendo sido efectuada por efectivos da Polícia Nacional no concelho do Tarrafal, na ilha de Santiago.

O homem foi detido em situação de flagrante delito por fortes indícios da prática de um crime de tráfico de droga de alto risco.

Após a detenção, o arguido foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Na sequência da diligência, o Tribunal decidiu aplicar-lhe a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva, conforme solicitado pelo Ministério Público.

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