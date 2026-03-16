Suspeito de tráfico de droga no Tarrafal fica em prisão preventiva

Conforme informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR), a detenção ocorreu no passado dia 13, tendo sido efectuada por efectivos da Polícia Nacional no concelho do Tarrafal, na ilha de Santiago.
O homem foi detido em situação de flagrante delito por fortes indícios da prática de um crime de tráfico de droga de alto risco.
Após a detenção, o arguido foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Na sequência da diligência, o Tribunal decidiu aplicar-lhe a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva, conforme solicitado pelo Ministério Público.
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