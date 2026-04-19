​Presidente da República realiza Presidência na Diáspora no Norte de Portugal

Entre os dias 19 e 26 deste mês, José Maria Neves cumprirá uma intensa agenda no Porto, Guimarães, Braga e Barcelos, além de deslocações a Tondela, no distrito de Viseu, e a Lisboa, em áreas estratégicas como a Saúde, o Ensino Superior e a Inovação, bem como a cooperação descentralizada.

Segundo uma nota da Presidênciade República, a agenda do Chefe de Estado contemplará encontros alargados com as comunidades, com os presidentes das Câmaras Municipais dos referenciados municípios geminados com autarquias cabo-verdianas, visitas a instituições, empreendimentos liderados por cabo-verdianos e contactos diretos com os nossos patrícios, reforçando a valorização do contributo da diáspora para o desenvolvimento nacional e a promoção do aprofundamento dos laços de cooperação entre estruturas de saúde, instituições de ensino superior e os municípios cabo-verdianos e portugueses.

A visita do Presidente da República à região Norte de Portugal iniciar-se-á pelo município do Porto, com um encontro com a comunidade cabo-verdiana da região.

Ainda no Porto, José Maria Neves visita o Hospital de São João e a Unidade Local de Saúde de Santo António, num gesto de reconhecimento ao marco histórico do primeiro transplante renal realizado em Cabo Verde, em Março passado, fruto da cooperação com especialistas portugueses do Hospital de Santo António, no Porto.

“Um sucesso que reflecte o fortalecimento da cooperação bilateral e a capacidade crescente do sistema de saúde cabo-verdiano. O Chefe de Estado também estará na casa que acolhe doentes caboverdianos evacuados”, lê-se no documento.

Do Porto, o Presidente da República segue para os municípios de Braga, Barcelos e Guimarães, no dia 21 de, onde, além de encontros com os Presidentes das Câmaras Municipais, a agenda inclui visitas à Universidade do Minho, seguida de um encontro com estudantes cabo-verdianos, a monumentos e centros históricos destes três municípios, à Escola de Tecnologia e Gestão, a empreendimentos e ao Arcebispo Primaz de Braga.

Em Barcelos, o Presidente da República procederá à entrega das insígnias de condecoração ao atleta olímpico António Zeferino, efectuada no quadro dos 50 anos da Independência nacional.

Em Tondela, no dia 22, o Chefe de Estado visitará os Laboratórios de Medicamentos BASI, participa na recepção oficial na Câmara Municipal e reúne-se com 14 municípios, no âmbito da visita à Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, além de se deslocar ao Museu do Caramulo.

De regresso ao Porto, no dia 23, a agenda contempla visita à Reitoria da Universidade do Porto e encontro com estudantes cabo-verdianos, visita ao Palácio da Bolsa, com a presença de empresários cabo-verdianos e portugueses, às Caves do Vinho do Porto e promove um encontro com atletas e dirigentes desportivos cabo-verdianos.

No centro das atenções também estará o reforço dos laços de cooperação bilateral e das relações históricas e de excelência entre Cabo Verde e Portugal, para a sua elevação a patamares ainda mais elevados.

Neste quadro, o Chefe de Estado será recebido, no dia 24, no Palácio de Belém, pelo seu homólogo português, António José Seguro, depois de participar na sua tomada de posse, em março, como 21º Presidente da República Portuguesa.

Merece, ainda, destaque o encontro do Mais Alto Magistrado da Nação com autarcas dos municípios do Norte e Centro geminados com municípios cabo-verdianos, para a promoção do reforço da Cooperação Descentralizada, em encontro que contará com a presença do Presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde, Fábio Vieira.

Em Lisboa, José Maria Neves também entregará as insígnias da condecoração, também no quadro dos 50 anos da Independência nacional, à activista social Rosa Moniz, numa cerimónia a decorrer na Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

Antes de regressar a Cabo Verde, o Presidente da República ainda terá uma agenda cultural de incentivo aos criadores cabo-verdianos na diáspora.

Com esta V Presidência na Diáspora, que segue a edição realizada em França nos finais de Janeiro e inícios de Fevereiro, o Presidente da República cumpre mais uma importante agenda voltada para as nossas comunidades emigradas, promovendo o diálogo direto e a participação activa dos cabo-verdianos da diáspora no desenvolvimento do país, aprofundando a cooperação bilateral com Portugal.