PR apela à mudança de paradigma na relação da humanidade com o mar

O presidente da República, José Maria Neves, apela à mudança de paradigma na relação da humanidade com o mar: "Neste Dia Mundial dos Oceanos, celebramos a vastidão azul que nos rodeia, mas também a responsabilidade que nos cabe enquanto humanidade".

É com este apelo que, no Dia Mundial dos Oceanos, o Presidente da República nos convida, na qualidade de Patrono da Aliança da Década do Oceano, a uma reflexão alinhada com o lema das Nações Unidas para 2026,“Reimaginar, além do mundo que conhecemos, uma nova relação com o nosso oceano”.

Em mensagem de vídeo à nação e ao mundo, José Maria Neves sublinha a urgência de uma mudança de paradigma na relação da humanidade com o mar.

“Não podemos continuar a ser meros beneficiários dos recursos marinhos: devemos assumir o papel de guardiões de um ecossistema que sustenta a vida no planeta”, salienta.

Neste quadro, o PR destaca ainda a meta de proteger pelo menos 30% dos oceanos até 2030, reafirmando o compromisso de Cabo Verde com a criação de áreas marinhas protegidas robustas, numa nação em que o mar é identidade, sustento e futuro.

Na sua mensagem, José Maria Neves salientou também o papel transformador das mulheres e da juventude na construção de uma relação mais sustentável com o oceano, bem como a necessidade de enfrentar com determinação desafios concretos como o lixo marinho, particularmente os plásticos, que afectam gravemente o arquipélago.

O Chefe de Estado reafirma o compromisso de Cabo Verde com soluções inclusivas e inovadoras, apelando a um esforço colectivo para proteger o património azul e garantir um futuro equilibrado e sustentável para as próximas gerações.