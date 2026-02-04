Presidente da República recebido por Emmanuel Macron no Eliseu

O Presidente da República, José Maria Neves, foi recebido no dia 29 de Janeiro, no Palácio do Eliseu, em Paris, pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, num encontro classificado como histórico e que assinala um novo patamar nas relações entre Cabo Verde e França.

A reunião permitiu um diálogo ao mais alto nível sobre os principais desafios da atual ordem internacional, marcada por múltiplas rupturas, tentativas de enfraquecimento do multilateralismo e retrocessos no direito internacional. Neste contexto, o Chefe de Estado cabo-verdiano defendeu a necessidade de novos mecanismos de cooperação, tanto no plano bilateral como no quadro multilateral, envolvendo a União Europeia, a CEDEAO e a União Africana.

Durante o encontro, os dois Presidentes passaram em revista o estado das relações bilaterais, tendo destacado os investimentos franceses já existentes em Cabo Verde e manifestado a determinação de dinamizar e aprofundar a cooperação, em particular no domínio económico-empresarial. Está prevista, ainda este ano, a realização de um fórum empresarial com o objetivo de promover novas parcerias e estimular o investimento privado francês no país.

À saída do encontro, José Maria Neves afirmou que a visita “é histórica pela amplitude das questões discutidas e pelo impacto que poderá ter nas relações entre Cabo Verde e França”. O Presidente da República sublinhou que já existem investimentos franceses significativos no país, nomeadamente na gestão dos aeroportos, no financiamento da modernização dos portos, no desenvolvimento da economia azul e no reforço do setor do turismo.

O Chefe de Estado manifestou igualmente convicção de que haverá um reforço do investimento francês em áreas estratégicas como as energias renováveis, as tecnologias de informação, a hotelaria e o turismo, destacando a importância do fórum empresarial em preparação como instrumento para acelerar esse processo.

No plano multilateral, José Maria Neves defendeu um aprofundamento da cooperação no quadro da União Europeia, envolvendo a União Africana, a CEDEAO e a Macaronésia, sobretudo nos domínios da integração regional, da segurança e da estabilidade. Segundo o Presidente da República, Cabo Verde reúne condições para assumir um papel cada vez mais relevante nestes processos, atendendo à sua posição geoestratégica e ao seu percurso de estabilidade política e institucional.

A visita a França permitiu ainda aprofundar a cooperação nas áreas da mobilidade e da diáspora. O Chefe de Estado sublinhou a importância de garantir melhores oportunidades para as novas gerações de cabo-verdianos residentes em França, bem como para aqueles que vivem no país, num contexto internacional que exige novas abordagens à cooperação e ao financiamento do desenvolvimento.

José Maria Neves considerou que os pequenos Estados insulares, como Cabo Verde, se encontram particularmente vulneráveis face às transformações globais em curso, defendendo a necessidade de modelos de cooperação e de financiamento mais ajustados às suas especificidades. Para o Presidente da República, a nova ordem mundial deve também abrir espaço a novas oportunidades de desenvolvimento sustentável.

À margem do encontro com Emmanuel Macron, o Presidente da República reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal de Garges-lès-Gonesse, Benoit Jiménez, no quadro do grande encontro com a comunidade cabo-verdiana em Paris. Durante a reunião, José Maria Neves manifestou satisfação pelas informações partilhadas sobre a boa integração da comunidade cabo-verdiana naquele município e a sua contribuição para o desenvolvimento social, económico e cultural da cidade. As duas partes manifestaram disponibilidade para reforçar a cooperação e trabalhar conjuntamente na melhoria contínua das condições de vida dos cabo-verdianos residentes em Garges-lès-Gonesse.

A deslocação do Presidente da República a França incluiu ainda encontros com comunidades cabo-verdianas noutras cidades, nomeadamente Marselha e Lyon. Nestes contactos, José Maria Neves esteve próximo da diáspora, ouviu preocupações e reafirmou a sua determinação em envolver as comunidades emigradas no processo de transformação e desenvolvimento de Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1262 de 04 de Fevereiro de 2026.