Ruptura na rede de água deixa três dezenas de famílias sem abastecimento em Santa Catarina

Cerca de três dezenas de famílias estão sem acesso regular à água na localidade de Gil Bispo, em Ponta Lopes, município de Santa Catarina, na sequência de uma avaria na rede de abastecimento, informou hoje a empresa Águas de Santiago.

Segundo a empresa, a ruptura foi provocada por trabalhos de terraplanagem realizados por terceiros, que acabaram por danificar várias componentes do sistema.

Entre as infraestruturas afectadas estão a conduta principal de distribuição, ramais de ligação domiciliária e vários contadores.

A AdS assegura que está há vários dias a trabalhar na reposição das estruturas danificadas. Ainda assim, a complexidade da intervenção faz com que a normalização do fornecimento só esteja prevista para dentro de cerca de uma semana, podendo haver alterações consoante a evolução dos trabalhos.

A empresa assegura que está a mobilizar todos os recursos disponíveis para reduzir os impactos junto da população e lamenta os transtornos causados, agradecendo a compreensão dos moradores afetados.