Ruptura na rede de água deixa três dezenas de famílias sem abastecimento em Santa Catarina

Segundo a empresa, a ruptura foi provocada por trabalhos de terraplanagem realizados por terceiros, que acabaram por danificar várias componentes do sistema.
Entre as infraestruturas afectadas estão a conduta principal de distribuição, ramais de ligação domiciliária e vários contadores.
A AdS assegura que está há vários dias a trabalhar na reposição das estruturas danificadas. Ainda assim, a complexidade da intervenção faz com que a normalização do fornecimento só esteja prevista para dentro de cerca de uma semana, podendo haver alterações consoante a evolução dos trabalhos.
A empresa assegura que está a mobilizar todos os recursos disponíveis para reduzir os impactos junto da população e lamenta os transtornos causados, agradecendo a compreensão dos moradores afetados.