Abastecimento de água em Santiago deverá normalizar durante a próxima semana

A normalização do abastecimento de água na ilha de Santiago está prevista para ocorrer durante a próxima semana, na sequência da avaria técnica registada na Central Dessalinizadora do Palmarejo.

A informação foi avançada pela ELECTRA, S.A., que confirmou que os trabalhos de reparação estão em curso após uma falha numa das bombas de grande porte do sistema de produção.

A avaria provocou a indisponibilidade de um dos bastidores de uma das unidades dessalinizadoras, o que se traduziu numa redução temporária da capacidade de produção e, consequentemente, de fornecimento de água à rede operada pela Águas de Santiago (ADS).

Segundo a empresa, as equipas técnicas permanecem mobilizadas para resolver a situação e repor integralmente o funcionamento do sistema no mais curto espaço de tempo possível.

“ A previsão atual aponta para a normalização do sistema durante a próxima semana”, garabtiu a Electra.

Na semana passada a AdS apelou ao uso racional da água até à completa normalização do abastecimento devido a avaria que provocou uma redução do volume de água fornecido ao sistema de distribuição que abastece diferentes zonas da capital.

Situação que tem causado perturbações no fornecimento e um aumento das reclamações relacionadas com falta de água.