Abastecimento de água condicionado em Achada Grande Frente após rompimento de conduta durante obras de terceiros

Segundo a empresa, a conduta danificada tem um diâmetro nominal de 250 milímetros e foi atingida no decurso de trabalhos de terraplanagem, sem que tivesse havido comunicação prévia à AdS sobre a intervenção.
A empresa refere ainda que só teve conhecimento da ocorrência após a recepção de reclamações relacionadas com a interrupção do abastecimento naquela localidade.
Entretanto, equipas técnicas já se encontram no terreno a executar os trabalhos de reparação, estando a reposição do serviço a ser tratada com carácter de urgência.
A normalização do fornecimento está prevista para ainda hoje, salvo eventuais imprevistos técnicos.