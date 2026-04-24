Abastecimento de água condicionado em Achada Grande Frente após rompimento de conduta durante obras de terceiros

A Águas de Santiago (AdS) informou esta quinta-feira, 23, que o abastecimento de água em Achada Grande Frente se encontra condicionado devido ao rompimento de uma conduta de distribuição, ocorrido durante obras de terraplanagem realizadas por terceiros.

Segundo a empresa, a conduta danificada tem um diâmetro nominal de 250 milímetros e foi atingida no decurso de trabalhos de terraplanagem, sem que tivesse havido comunicação prévia à AdS sobre a intervenção.

A empresa refere ainda que só teve conhecimento da ocorrência após a recepção de reclamações relacionadas com a interrupção do abastecimento naquela localidade.

Entretanto, equipas técnicas já se encontram no terreno a executar os trabalhos de reparação, estando a reposição do serviço a ser tratada com carácter de urgência.

A normalização do fornecimento está prevista para ainda hoje, salvo eventuais imprevistos técnicos.