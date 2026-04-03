Avaria em Santa Marta condiciona abastecimento de água na Cidade Velha

O abastecimento de água na localidade de Santa Marta, no concelho da Ribeira Grande de Santiago, encontra-se condicionado na sequência de uma avaria registada há dois dias, informou esta quinta-feira, 16, a empresa Águas de Santiago (AdS).

De acordo com a empresa, a ocorrência teve origem num acto de vandalismo, que provocou a violação de uma caixa de manobra e a consequente danificação de uma válvula essencial ao funcionamento da rede.

A AdS esclarece que a complexidade da intervenção está relacionada com o facto de a infra-estrutura afectada integrar uma conduta de grande dimensão (DN 400 mm), o que obriga à realização de operações técnicas exigentes, nomeadamente a evacuação de elevados volumes de água, bem como a mobilização de meios especializados e de materiais adequados.

As equipas da empresa encontram-se no terreno a trabalhar de forma contínua, com vista à resolução da avaria no mais curto espaço de tempo possível.

Entretanto, a AdS prevê assegurar, a partir de hoje, uma alternativa de abastecimento através da interligação a uma outra rede, enquanto decorrem os trabalhos de reparação.

A retoma gradual da distribuição de água está igualmente prevista para hoje, salvo a ocorrência de constrangimentos adicionais.