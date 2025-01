Governo investe mais de 580 mil contos para reforçar abastecimento e saneamento na Praia

O ministro da Agricultura e Ambiente anunciou hoje a aprovação de um pacote de medidas, no valor de 583 mil contos, para melhorar a capacidade de manutenção e produção de água pela Electra, bem como a eficiência na distribuição e nos serviços de saneamento na cidade da Praia e em toda a Ilha de Santiago. O investimento, considerado urgente, visa reduzir riscos de avarias que impactam negativamente famílias e empresas, com intervenções previstas para estações de dessalinização na Praia, Santa Cruz, São Miguel e Ribeira da Barca.

“O Governo acabou de aprovar um pacote de medidas que visa reforçar a capacidade de manutenção e da produção de água pela Electra, melhorar a eficiência da distribuição da água e alguns serviços de saneamento, aqui na cidade da Praia, mas também na ilha de Santiago na sua totalidade”, declarou Gilberto Silva, durante uma conferência de imprensa sobre o problema de abastecimento de água na cidade da Praia.

Esse pacote destina-se essencialmente a intervenções em várias localidades de Santiago, como a operação das estações de dessalinização na Praia, Santa Cruz, Calheta de São Miguel e Ribeira da Barca, em Santa Catarina. Além disso, serão reforçadas a manutenção de equipamentos de estações elevatórias e os sistemas de exploração de águas subterrâneas.

“Estamos a falar de um investimento que contempla a substituição de condutas obsoletas, algumas extensões de rede para redução de perdas e o reforço da manutenção dos sistemas de esgotos, não só na Praia, mas também em Santa Cruz e Santa Catarina”, acrescentou.

Gilberto Silva referiu ainda que a avaria recente em duas das quatro estações de dessalinização da Praia, que reduziu a produção de água para cerca de 8 mil metros cúbicos por dia, já foi resolvida, permitindo retomar a produção acima dos 15 mil metros cúbicos diários.

“Neste momento, temos todas as estações a funcionar, e a distribuição de água será completamente regularizada nos próximos dias”, garantiu.

O Governo anunciou também a aprovação iminente de um segundo pacote de medidas voltadas para a sustentabilidade financeira das empresas ligadas ao abastecimento de água e saneamento.

Aliás, assegurou que a falta de água nas torneiras dos praeinses nada tem a ver com dívidas da AdS com Electra.

“Há uma cadeia de dívidas, desde as gasolineiras, passando pela Electra e pelas energias renováveis, essenciais para a produção e distribuição de água. Apesar disso, o Governo está comprometido em sanar estas dívidas e garantir a sustentabilidade das empresas”, afirmou.

Estas acções, conforme explicou, visam mitigar os impactos das crises recentes, como a pandemia de Covid-19 e o aumento dos preços dos combustíveis, que “afectaram severamente” as operações do sector.

“Estas medidas são fundamentais para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços básicos de água e saneamento, essenciais para o bem-estar das famílias e das empresas”, defendeu.

Ainda nas suas declarações, o ministro também ressaltou iniciativas específicas, como a instalação de uma nova dessalinizadora na Ilha Brava, um investimento feito em parceria com Luxemburgo.

“Os eventos sísmicos e a falta de chuvas reduziram o caudal na ilha, e a nova dessalinizadora, que deve ser inaugurada ainda neste semestre, resolverá definitivamente o problema de abastecimento de água na Brava”, frisou.

Refere-de que durante duas semanas os praienses tiveram que lidar com a falta de água, que segunda a AdS estava comprometido devido a uma avaria no sistema de produção do líquido, gerido pela entidade produtora.

Em declarações ao Expresso das Ilhas na passada segunda-feira, 7, o presidente da AdS, Nilton Duarte, garantiu que escassez de água na cidade da Praia está em processo de normalização.

Também ressaltou que o tamanho da cidade e a complexidade dos sectores hidráulicos podem atrasar a percepção da normalização pelos moradores.