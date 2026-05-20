Tribunal proíbide pai, suspeito de abuso sexual, de contactar a filha e de sair da Boa Vista

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito foi detido fora de flagrante delito, na manhã de segunda-feira, em Sal Rei, no âmbito de uma investigação iniciada a 13 de Maio, após denúncia apresentada pela mãe da criança.
A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, em articulação com o Ministério Público, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República da comarca.
De acordo com a PJ, o indivíduo, natural de Santo Antão, concretamente do concelho do Porto Novo, e residente na ilha da Boa Vista, é indiciado pela prática, na forma consumada e continuada, de um crime de abuso sexual de criança, tendo como vítima uma menor de 12 anos, sua filha.
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