Tribunal proíbide pai, suspeito de abuso sexual, de contactar a filha e de sair da Boa Vista

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou a um homem de 42 anos, suspeito de abuso sexual da filha menor, a interdição de saída da ilha sem autorização judicial, apresentação mensal às autoridades e proibição de contacto com a vítima e com a mãe da menor.

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito foi detido fora de flagrante delito, na manhã de segunda-feira, em Sal Rei, no âmbito de uma investigação iniciada a 13 de Maio, após denúncia apresentada pela mãe da criança.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, em articulação com o Ministério Público, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República da comarca.

De acordo com a PJ, o indivíduo, natural de Santo Antão, concretamente do concelho do Porto Novo, e residente na ilha da Boa Vista, é indiciado pela prática, na forma consumada e continuada, de um crime de abuso sexual de criança, tendo como vítima uma menor de 12 anos, sua filha.

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