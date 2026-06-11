Voos entre Providence e ilha do Sal com duas frequências semanais

A Cabo Verde Airlines já está a operar a ligação aérea entre Providence (Estados Unidos) e a ilha do Sal, visando o reforço da conectividade entre Cabo Verde e a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos. Num anúncio divulgado esta quarta-feira, a companhia informou que passa a oferecer duas frequências semanais entre os dois países.

De acordo com a transportadora, a nova programação permite aos passageiros viajar à sexta-feira, passar o fim-de-semana em Cabo Verde ou nos Estados Unidos e regressar na segunda-feira, proporcionando maior flexibilidade nas deslocações.

O voo inaugural da rota realizou-se no dia 05 de Junho e foi assinalado com uma recepção especial aos passageiros, marcada pela promoção da cultura cabo-verdiana, num ambiente de convívio, música e morabeza.

Conforme ca Cabo Verde Airlines, a abertura desta rota representa mais um passo no compromisso da companhia de aproximar comunidades, fortalecer as ligações entre Cabo Verde e a diáspora e promover o país além-fronteiras.

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