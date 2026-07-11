Três detidos por suspeita de crimes sexuais em Tarrafal de Santiago

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de três homens de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 32 e os 82 anos, no âmbito de processos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal. Os suspeitos são indiciados da prática de crimes de abuso sexual de crianças, violência baseada no género e agressão sexual de menor.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), após o primeiro interrogatório judicial foram aplicadas diferentes medidas de coacção aos arguidos, em conformidade com o requerido pelo Ministério Público.

O suspeito de 32 anos, pescador, indiciado pela alegada prática de um crime de abuso sexual de crianças, na forma agravada, ficou em prisão preventiva.

Já o arguido de 56 anos, professor, suspeito da prática de um crime de violência baseada no género, na forma continuada e agravada, ficou sujeito às medidas de apresentação semanal na esquadra policial, proibição de contacto com a vítima e obrigação de permanência na ilha de Santiago.

Ao terceiro arguido, de 82 anos, indiciado por um alegado crime de agressão sexual de menor, foi igualmente aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

De acordo com a PGR, os processos continuam em fase de investigação e permanecem sujeitos a segredo de justiça.

As autoridades sublinham que a divulgação destas informações decorre dos princípios da transparência e da publicidade, sem prejuízo da presunção de inocência dos arguidos até eventual decisão judicial transitada em julgado.

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